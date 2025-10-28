ZeroTrustZERØ چیست

ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic. ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ZeroTrust (ZERØ) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ZeroTrust (USD)

ارزش ZeroTrust (ZERØ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ZeroTrust (ZERØ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ZeroTrust را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ZeroTrust را بررسی کنید!

ZERØ به ارزهای محلی

توکنومیکس ZeroTrust (ZERØ)

درک، توکنومیکس ZeroTrust (ZERØ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZERØ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ZeroTrust (ZERØ) امروز ZeroTrust (ZERØ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZERØ به واحد USD برابر است با 0.00776887 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZERØ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00776887 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZERØ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ZeroTrust چقدر است؟ ارزش بازار ZERØ برابر است با $ 2.86M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZERØ چقدر است؟ عرضه در گردش ZERØ برابر است با 367.74M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZERØ چقدر بوده است؟ ZERØ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00877521 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZERØ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZERØ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00134542 USD رسید. حجم معاملات ZERØ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZERØ برابر است با -- USD . آیا ZERØ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZERØ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZERØ مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ZeroTrust (ZERØ)