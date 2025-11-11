اقتصاد توکنی ZeroTrust (ZERØ)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت ZeroTrust (ZERØ)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت ZeroTrust (ZERØ)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات ZeroTrust (ZERØ).
ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.
توکنومیکس ZeroTrust (ZERØ): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی ZeroTrust (ZERØ) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای ZERØ که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های ZERØ که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی ZERØ را درک کردید، قیمت زنده توکن ZERØ را بررسی کنید!
پیش بینی قیمت ZERØ
میخواهید بدانید که ZERØ به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت ZERØ ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟
پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC ساده ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
محبوب ترین ها
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
بیشترین حجم
ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات
به تازگی اضافه شده
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
بیشترین رشدها
برترین رشدهای 24 ساعته در بازار رمزارز؛ ارزهایی که هر معامله گر باید زیر نظر داشته باشد