YUUKIYUUKI چیست

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities: 1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures. 2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold. 3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments. 4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

درک، توکنومیکس YUUKI (YUUKI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YUUKI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره YUUKI (YUUKI) امروز YUUKI (YUUKI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای YUUKI به واحد USD برابر است با 0.00240431 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی YUUKI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00240431 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی YUUKI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار YUUKI چقدر است؟ ارزش بازار YUUKI برابر است با $ 50.49K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش YUUKI چقدر است؟ عرضه در گردش YUUKI برابر است با 21.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت YUUKI چقدر بوده است؟ YUUKI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03770389 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت YUUKI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ YUUKI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00192955 USD رسید. حجم معاملات YUUKI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YUUKI برابر است با -- USD . آیا YUUKI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد YUUKI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YUUKI مراجعه کنید.

