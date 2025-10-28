قیمت Yourself (YOURSELF)
قیمت لحظه ای Yourself (YOURSELF) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، YOURSELF در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YOURSELF برابر با $ 0.00146841 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، YOURSELF در یک ساعت گذشته +1.54%، در 24 ساعت گذشته -7.52% و در 7 روز گذشته +11.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Yourself برابر است با $ 449.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YOURSELF برابر است با 999.44M، و عرضه کل آن 999444238.3076578 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 449.49K است.
امروز، تغییر قیمت Yourself به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Yourself به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Yourself به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Yourself به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-7.52%
|30 روز
|$ 0
|+1.69%
|60 روز
|$ 0
|-19.52%
|90 روز
|$ 0
|--
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
