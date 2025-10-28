XVGARBXVGARB چیست

XVGARB is pegged to the value of the Arbitrum One chain! It thrives by offering lightning-fast transactions and low fees powered by one of the most adopted rollups in Web3. This launch connects Verge holders with a vast DeFi ecosystem and efficient Layer 2 UX that rivals centralized exchanges in speed. This token was one of 6 that was offered in the XVGSuite Pinksale! Please visit our telegram channel if you have further questions! XVGARB is pegged to the value of the Arbitrum One chain! It thrives by offering lightning-fast transactions and low fees powered by one of the most adopted rollups in Web3. This launch connects Verge holders with a vast DeFi ecosystem and efficient Layer 2 UX that rivals centralized exchanges in speed. This token was one of 6 that was offered in the XVGSuite Pinksale! Please visit our telegram channel if you have further questions!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع XVGARB (XVGARB) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت XVGARB (USD)

ارزش XVGARB (XVGARB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XVGARB (XVGARB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XVGARB را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XVGARB را بررسی کنید!

XVGARB به ارزهای محلی

توکنومیکس XVGARB (XVGARB)

درک، توکنومیکس XVGARB (XVGARB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XVGARB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XVGARB (XVGARB) امروز XVGARB (XVGARB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XVGARB به واحد USD برابر است با 0.00000432 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XVGARB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000432 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XVGARB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XVGARB چقدر است؟ ارزش بازار XVGARB برابر است با $ 15.10K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XVGARB چقدر است؟ عرضه در گردش XVGARB برابر است با 3.50B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XVGARB چقدر بوده است؟ XVGARB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00001048 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XVGARB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XVGARB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000389 USD رسید. حجم معاملات XVGARB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XVGARB برابر است با -- USD . آیا XVGARB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XVGARB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XVGARB مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XVGARB (XVGARB)