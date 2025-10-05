XSiloXSILO چیست

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

توکنومیکس XSilo (XSILO)

درک، توکنومیکس XSilo (XSILO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XSILO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XSilo (XSILO) امروز XSilo (XSILO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XSILO به واحد USD برابر است با 0.0248852 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XSILO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0248852 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XSILO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XSilo چقدر است؟ ارزش بازار XSILO برابر است با $ 5.02M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XSILO چقدر است؟ عرضه در گردش XSILO برابر است با 204.73M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XSILO چقدر بوده است؟ XSILO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.067242 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XSILO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XSILO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02228417 USD رسید. حجم معاملات XSILO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XSILO برابر است با -- USD . آیا XSILO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XSILO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XSILO مراجعه کنید.

