اطلاعات بیشتر درباره XSILO

اطلاعات قیمت XSILO

وب‌سایت رسمی XSILO

توکنومیکس XSILO

پیش‌بینی قیمت XSILO

قیمت XSilo (XSILO)

قیمت لحظه‌ ای 1 XSILO به USD:

$0.0248852
$0.0248852
0.00%1D
نمودار قیمت لحظه ای XSilo (XSILO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:54 (UTC+8)

اطلاعات قیمت XSilo (XSILO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02361518
$ 0.02361518
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02489779
$ 0.02489779
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.02361518
$ 0.02361518

$ 0.02489779
$ 0.02489779

$ 0.067242
$ 0.067242

$ 0.02228417
$ 0.02228417

+1.52%

-0.05%

-0.05%

-0.05%

قیمت لحظه‌ ای XSilo (XSILO) برابر است با $0.0248852. در 24 ساعت گذشته، XSILO در بازه قیمتی حداقل $ 0.02361518 تا حداکثر $ 0.02489779 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XSILO برابر با $ 0.067242 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02228417 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XSILO در یک ساعت گذشته +1.52%، در 24 ساعت گذشته -0.05% و در 7 روز گذشته -0.05% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار XSilo (XSILO)

$ 5.02M
$ 5.02M

--
--

$ 5.02M
$ 5.02M

204.73M
204.73M

204,734,586.4022729
204,734,586.4022729

ارزش بازار فعلی XSilo برابر است با $ 5.02M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XSILO برابر است با 204.73M، و عرضه کل آن 204734586.4022729 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.02M است.

تاریخچه قیمت XSilo (XSILO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت XSilo به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت XSilo به USD به میزان $ +0.0029046254 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت XSilo به USD به میزان $ -0.0040016919 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت XSilo به USD به میزان $ -0.01488183001955081 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.05%
30 روز$ +0.0029046254+11.67%
60 روز$ -0.0040016919-16.08%
90 روز$ -0.01488183001955081-37.42%

XSiloXSILO چیست

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع XSilo (XSILO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت XSilo (USD)

ارزش XSilo (XSILO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XSilo (XSILO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XSilo را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XSilo را بررسی کنید!

XSILO به ارزهای محلی

توکنومیکس XSilo (XSILO)

درک، توکنومیکس XSilo (XSILO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XSILO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XSilo (XSILO)

امروز XSilo (XSILO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XSILO به واحد USD برابر است با 0.0248852 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XSILO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XSILO نسبت به USD برابر است با $ 0.0248852. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار XSilo چقدر است؟
ارزش بازار XSILO برابر است با $ 5.02M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XSILO چقدر است؟
عرضه در گردش XSILO برابر است با 204.73M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XSILO چقدر بوده است؟
XSILO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.067242 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XSILO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XSILO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02228417 USD رسید.
حجم معاملات XSILO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XSILO برابر است با -- USD.
آیا XSILO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XSILO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XSILO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:54 (UTC+8)

