How It Started Born in November 2023, XMEME is the OG memecoin of the XRPL, blending humor, community, and blockchain brilliance. From its humble beginnings, it's grown into the #1 memecoin on the ledger, powered by a passionate community that knows how to have fun while breaking boundaries. XMEME isn't just a token—it's a movement. A little humor, a lot of ambition, and endless potential. This is where memes meet the future of finance.

ارزش XMEME (XMEME) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XMEME (XMEME) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XMEME را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس XMEME (XMEME) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XMEME بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XMEME (XMEME) امروز XMEME (XMEME) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XMEME به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XMEME نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XMEME نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XMEME چقدر است؟ ارزش بازار XMEME برابر است با $ 947.41K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XMEME چقدر است؟ عرضه در گردش XMEME برابر است با 100.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XMEME چقدر بوده است؟ XMEME به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XMEME در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XMEME به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات XMEME چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XMEME برابر است با -- USD . آیا XMEME در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XMEME در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XMEME مراجعه کنید.

