WORTWORT چیست

$WORT is a community-driven memecoin launched on the Cardano blockchain with a fixed supply of 1 billion tokens. Liquidity is burned and fully controlled by the Snek ecosystem, and the dev wallet holds 10%, with 7% currently vested for one month. Wort was launched via a hype launch model, allowing only 25 ADA buy-ins at a time to prevent large allocations and promote fair distribution. No single non-infrastructure wallet holding more than 3.1% and over 99 unique stake clusters participating—minimizing centralization risk. The token's cultural identity is rooted in its fictional universe, WortLand, inhabited by bizarre and whimsical creatures called Worts. While memetic in nature, Wort's long-term goal is to build a strong, expressive subculture within the Cardano ecosystem. Wort was intentionally launched on Cardano due to its stability, scalability, and uptime. The team continues to explore creative initiatives based on price and demand—ranging from art, music, and animations to memes and storytelling, encouraging active participation and creative freedom within its tight-knit community.

منبع WORT (WORT) وب سایت رسمی

توکنومیکس WORT (WORT)

درک، توکنومیکس WORT (WORT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WORT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WORT (WORT) امروز WORT (WORT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WORT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WORT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WORT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WORT چقدر است؟ ارزش بازار WORT برابر است با $ 127.88K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WORT چقدر است؟ عرضه در گردش WORT برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WORT چقدر بوده است؟ WORT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0021556 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WORT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WORT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WORT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WORT برابر است با -- USD . آیا WORT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WORT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WORT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WORT (WORT)