قیمت امروز World Peace

قیمت لحظه‌ ای World Peace (PEACE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEACE به USD برابر با $ 0 برای هر PEACE می‌ باشد.

توکن World Peace در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 52,337 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 985.65M PEACE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEACE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00122705 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEACE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -1.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار World Peace (PEACE)

ارزش بازار $ 52.34K$ 52.34K $ 52.34K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 52.34K$ 52.34K $ 52.34K سرمایه در گردش 985.65M 985.65M 985.65M عرضه کل 995,647,322.0 995,647,322.0 995,647,322.0

ارزش بازار فعلی World Peace برابر است با $ 52.34K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PEACE برابر است با 985.65M، و عرضه کل آن 995647322.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 52.34K است.