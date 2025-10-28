Virtuals Ventures by VirtualsVVC چیست

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI). https://www.virtuals.vc/ Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

منبع Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) وب سایت رسمی

VVC به ارزهای محلی

توکنومیکس Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

درک، توکنومیکس Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VVC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) امروز Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VVC به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VVC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VVC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Virtuals Ventures by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار VVC برابر است با $ 92.26K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VVC چقدر است؟ عرضه در گردش VVC برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VVC چقدر بوده است؟ VVC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VVC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VVC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VVC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VVC برابر است با -- USD . آیا VVC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VVC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VVC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)