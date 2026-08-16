قیمت امروز Vetro USD

قیمت لحظه‌ ای Vetro USD (VUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.002 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VUSD به USD برابر با $ 1.002 برای هر VUSD می‌ باشد.

توکن Vetro USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 525,326 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 524.20K VUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VUSD در بازه‌ ای بین $ 0.998635 (حداقل) و $ 1.011 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.59 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.727963 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.53K رسیده است.

اطلاعات بازار Vetro USD (VUSD)

ارزش بازار $ 525.33K$ 525.33K $ 525.33K حجم (24 ساعته) $ 2.53K$ 2.53K $ 2.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 525.33K$ 525.33K $ 525.33K سرمایه در گردش 524.20K 524.20K 524.20K عرضه کل 524,202.5285560083 524,202.5285560083 524,202.5285560083

ارزش بازار فعلی Vetro USD برابر است با $ 525.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.53K. عرضه در گردش VUSD برابر است با 524.20K، و عرضه کل آن 524202.5285560083 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 525.33K است.