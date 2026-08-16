قیمت امروز UNIVERSE

قیمت لحظه‌ ای UNIVERSE (UNIVERSE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UNIVERSE به USD برابر با $ 0 برای هر UNIVERSE می‌ باشد.

توکن UNIVERSE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,639,682 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.90B UNIVERSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UNIVERSE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UNIVERSE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 37.32 رسیده است.

اطلاعات بازار UNIVERSE (UNIVERSE)

ارزش بازار $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M حجم (24 ساعته) $ 37.32$ 37.32 $ 37.32 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M سرمایه در گردش 4.90B 4.90B 4.90B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی UNIVERSE برابر است با $ 2.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 37.32. عرضه در گردش UNIVERSE برابر است با 4.90B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.39M است.