اطلاعات بیشتر درباره TTAJ

اطلاعات قیمت TTAJ

وایت‌ پیپر TTAJ

وب‌سایت رسمی TTAJ

توکنومیکس TTAJ

پیش‌بینی قیمت TTAJ

قیمت TTAJ (TTAJ)

قیمت لحظه‌ ای 1 TTAJ به USD:

$0.00455104
-1.60%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
نمودار قیمت لحظه ای TTAJ (TTAJ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:15:22 (UTC+8)

اطلاعات قیمت TTAJ (TTAJ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00449272
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00466372
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00449272
$ 0.00466372
$ 0.00996565
$ 0.00272401
+0.78%

-1.60%

+3.20%

+3.20%

قیمت لحظه‌ ای TTAJ (TTAJ) برابر است با $0.00455104. در 24 ساعت گذشته، TTAJ در بازه قیمتی حداقل $ 0.00449272 تا حداکثر $ 0.00466372 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TTAJ برابر با $ 0.00996565 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00272401 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TTAJ در یک ساعت گذشته +0.78%، در 24 ساعت گذشته -1.60% و در 7 روز گذشته +3.20% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار TTAJ (TTAJ)

$ 505.71K
--
$ 505.71K
111.00M
111,000,000.0
ارزش بازار فعلی TTAJ برابر است با $ 505.71K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TTAJ برابر است با 111.00M، و عرضه کل آن 111000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 505.71K است.

تاریخچه قیمت TTAJ (TTAJ) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت TTAJ به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت TTAJ به USD به میزان $ -0.0007098402 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت TTAJ به USD به میزان $ -0.0011388272 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت TTAJ به USD به میزان $ -0.001003783630873473 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.60%
30 روز$ -0.0007098402-15.59%
60 روز$ -0.0011388272-25.02%
90 روز$ -0.001003783630873473-18.07%

TTAJTTAJ چیست

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت TTAJ (USD)

ارزش TTAJ (TTAJ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TTAJ (TTAJ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TTAJ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TTAJ را بررسی کنید!

TTAJ به ارزهای محلی

توکنومیکس TTAJ (TTAJ)

درک، توکنومیکس TTAJ (TTAJ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TTAJ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TTAJ (TTAJ)

امروز TTAJ (TTAJ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TTAJ به واحد USD برابر است با 0.00455104 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TTAJ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TTAJ نسبت به USD برابر است با $ 0.00455104. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار TTAJ چقدر است؟
ارزش بازار TTAJ برابر است با $ 505.71K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TTAJ چقدر است؟
عرضه در گردش TTAJ برابر است با 111.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TTAJ چقدر بوده است؟
TTAJ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00996565 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TTAJ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TTAJ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00272401 USD رسید.
حجم معاملات TTAJ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TTAJ برابر است با -- USD.
آیا TTAJ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TTAJ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TTAJ مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TTAJ (TTAJ)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

