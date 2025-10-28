trillions StrategyTSTR چیست

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works: - Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury - Convert treasury into automatic positions on potential tokens - Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward - All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works: Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury

منبع trillions Strategy (TSTR) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت trillions Strategy (USD)

ارزش trillions Strategy (TSTR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از trillions Strategy (TSTR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت trillions Strategy را بررسی کنید.

TSTR به ارزهای محلی

توکنومیکس trillions Strategy (TSTR)

درک، توکنومیکس trillions Strategy (TSTR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TSTR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره trillions Strategy (TSTR) امروز trillions Strategy (TSTR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TSTR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TSTR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TSTR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار trillions Strategy چقدر است؟ ارزش بازار TSTR برابر است با $ 10.81K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TSTR چقدر است؟ عرضه در گردش TSTR برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TSTR چقدر بوده است؟ TSTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TSTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TSTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TSTR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TSTR برابر است با -- USD . آیا TSTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TSTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TSTR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به trillions Strategy (TSTR)