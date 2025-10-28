قیمت لحظه‌ ای trillions Strategy امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TSTR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TSTR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای trillions Strategy امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TSTR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TSTR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TSTR

اطلاعات قیمت TSTR

وب‌سایت رسمی TSTR

توکنومیکس TSTR

پیش‌بینی قیمت TSTR

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو trillions Strategy

قیمت trillions Strategy (TSTR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TSTR به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای trillions Strategy (TSTR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:44:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت trillions Strategy (TSTR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای trillions Strategy (TSTR) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، TSTR در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TSTR برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TSTR در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار trillions Strategy (TSTR)

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

--
----

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی trillions Strategy برابر است با $ 10.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TSTR برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.81K است.

تاریخچه قیمت trillions Strategy (TSTR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت trillions Strategy به USD به میزان $ 0.0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت trillions Strategy به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت trillions Strategy به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت trillions Strategy به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0.00.00%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

trillions StrategyTSTR چیست

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع trillions Strategy (TSTR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت trillions Strategy (USD)

ارزش trillions Strategy (TSTR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از trillions Strategy (TSTR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت trillions Strategy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت trillions Strategy را بررسی کنید!

TSTR به ارزهای محلی

توکنومیکس trillions Strategy (TSTR)

درک، توکنومیکس trillions Strategy (TSTR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TSTR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره trillions Strategy (TSTR)

امروز trillions Strategy (TSTR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TSTR به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TSTR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TSTR نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار trillions Strategy چقدر است؟
ارزش بازار TSTR برابر است با $ 10.81K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TSTR چقدر است؟
عرضه در گردش TSTR برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TSTR چقدر بوده است؟
TSTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TSTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TSTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات TSTR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TSTR برابر است با -- USD.
آیا TSTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TSTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TSTR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:44:30 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به trillions Strategy (TSTR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,252.03
$114,252.03$114,252.03

-0.62%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,123.29
$4,123.29$4,123.29

-1.19%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05156
$0.05156$0.05156

-7.44%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.67
$202.67$202.67

+1.27%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3572
$4.3572$4.3572

-15.98%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,123.29
$4,123.29$4,123.29

-1.19%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,252.03
$114,252.03$114,252.03

-0.62%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.67
$202.67$202.67

+1.27%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6474
$2.6474$2.6474

-0.52%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,133.85
$1,133.85$1,133.85

-0.85%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$13.00000
$13.00000$13.00000

+103,900.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.02604
$0.02604$0.02604

+2,504.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000008160
$0.0000000000000008160$0.0000000000000008160

+7,386.23%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.02604
$0.02604$0.02604

+2,504.00%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1625
$0.1625$0.1625

+225.00%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0.0320
$0.0320$0.0320

+144.27%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03631
$0.03631$0.03631

+95.00%