TricepsTRIX چیست

Triceps TRIX is a community-driven token with the charm of a memecoin, built on the BNB Chain. TRIX It acts as a liquidity generator and provides automatic rewards in $BICS tokens for every holder of just a minimum of 1 million TRIX (1,000,000) tokens. Once a TRIX holder accumulates 50 million BICS tokens, they become automatically eligible for Bitcoin rewards, distributed from the trading fees of the $BICS Ecosystem TRIX is fully decentralized, with 100% of the supply pooled in PancakeSwap! Lp tokens are burned and the contract is renounced, ensuring long-term transparency and community trust. It was created by a group of passionate BICS supporters who are deeply committed to the project and its future! Triceps TRIX is a community-driven token with the charm of a memecoin, built on the BNB Chain. TRIX It acts as a liquidity generator and provides automatic rewards in $BICS tokens for every holder of just a minimum of 1 million TRIX (1,000,000) tokens. Once a TRIX holder accumulates 50 million BICS tokens, they become automatically eligible for Bitcoin rewards, distributed from the trading fees of the $BICS Ecosystem TRIX is fully decentralized, with 100% of the supply pooled in PancakeSwap! Lp tokens are burned and the contract is renounced, ensuring long-term transparency and community trust. It was created by a group of passionate BICS supporters who are deeply committed to the project and its future!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Triceps (USD)

ارزش Triceps (TRIX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Triceps (TRIX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Triceps را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Triceps را بررسی کنید!

TRIX به ارزهای محلی

توکنومیکس Triceps (TRIX)

درک، توکنومیکس Triceps (TRIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRIX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Triceps (TRIX) امروز Triceps (TRIX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRIX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRIX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRIX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Triceps چقدر است؟ ارزش بازار TRIX برابر است با $ 43.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRIX چقدر است؟ عرضه در گردش TRIX برابر است با 100.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRIX چقدر بوده است؟ TRIX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00000149 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRIX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRIX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TRIX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRIX برابر است با -- USD . آیا TRIX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRIX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRIX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Triceps (TRIX)