قیمت لحظه‌ ای Touch Grass امروز برابر است با 0.00011567 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TOUCHGRASS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TOUCHGRASS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Touch Grass امروز برابر است با 0.00011567 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TOUCHGRASS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TOUCHGRASS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TOUCHGRASS

اطلاعات قیمت TOUCHGRASS

وب‌سایت رسمی TOUCHGRASS

توکنومیکس TOUCHGRASS

پیش‌بینی قیمت TOUCHGRASS

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Touch Grass

قیمت Touch Grass (TOUCHGRASS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TOUCHGRASS به USD:

$0.00011566
$0.00011566$0.00011566
-1.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Touch Grass (TOUCHGRASS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:21:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Touch Grass (TOUCHGRASS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00011488
$ 0.00011488$ 0.00011488
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00011837
$ 0.00011837$ 0.00011837
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00011488
$ 0.00011488$ 0.00011488

$ 0.00011837
$ 0.00011837$ 0.00011837

$ 0.00012733
$ 0.00012733$ 0.00012733

$ 0.00008083
$ 0.00008083$ 0.00008083

-0.59%

-1.84%

+5.86%

+5.86%

قیمت لحظه‌ ای Touch Grass (TOUCHGRASS) برابر است با $0.00011567. در 24 ساعت گذشته، TOUCHGRASS در بازه قیمتی حداقل $ 0.00011488 تا حداکثر $ 0.00011837 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TOUCHGRASS برابر با $ 0.00012733 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00008083 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TOUCHGRASS در یک ساعت گذشته -0.59%، در 24 ساعت گذشته -1.84% و در 7 روز گذشته +5.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Touch Grass (TOUCHGRASS)

$ 114.14K
$ 114.14K$ 114.14K

--
----

$ 114.14K
$ 114.14K$ 114.14K

986.49M
986.49M 986.49M

986,492,939.925555
986,492,939.925555 986,492,939.925555

ارزش بازار فعلی Touch Grass برابر است با $ 114.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TOUCHGRASS برابر است با 986.49M، و عرضه کل آن 986492939.925555 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 114.14K است.

تاریخچه قیمت Touch Grass (TOUCHGRASS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Touch Grass به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Touch Grass به USD به میزان $ +0.0000464100 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Touch Grass به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Touch Grass به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.84%
30 روز$ +0.0000464100+40.12%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Touch GrassTOUCHGRASS چیست

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Touch Grass (TOUCHGRASS)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Touch Grass (USD)

ارزش Touch Grass (TOUCHGRASS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Touch Grass (TOUCHGRASS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Touch Grass را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Touch Grass را بررسی کنید!

TOUCHGRASS به ارزهای محلی

توکنومیکس Touch Grass (TOUCHGRASS)

درک، توکنومیکس Touch Grass (TOUCHGRASS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TOUCHGRASS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Touch Grass (TOUCHGRASS)

امروز Touch Grass (TOUCHGRASS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TOUCHGRASS به واحد USD برابر است با 0.00011567 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TOUCHGRASS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TOUCHGRASS نسبت به USD برابر است با $ 0.00011567. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Touch Grass چقدر است؟
ارزش بازار TOUCHGRASS برابر است با $ 114.14K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TOUCHGRASS چقدر است؟
عرضه در گردش TOUCHGRASS برابر است با 986.49M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TOUCHGRASS چقدر بوده است؟
TOUCHGRASS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00012733 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TOUCHGRASS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TOUCHGRASS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00008083 USD رسید.
حجم معاملات TOUCHGRASS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TOUCHGRASS برابر است با -- USD.
آیا TOUCHGRASS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TOUCHGRASS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TOUCHGRASS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:21:47 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Touch Grass (TOUCHGRASS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,834.03
$113,834.03$113,834.03

-0.98%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,082.50
$4,082.50$4,082.50

-2.16%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05078
$0.05078$0.05078

-8.84%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.33
$199.33$199.33

-0.38%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3397
$4.3397$4.3397

-16.32%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,082.50
$4,082.50$4,082.50

-2.16%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,834.03
$113,834.03$113,834.03

-0.98%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.33
$199.33$199.33

-0.38%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6209
$2.6209$2.6209

-1.51%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,126.16
$1,126.16$1,126.16

-1.53%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000002889
$0.0000000000000002889$0.0000000000000002889

+2,550.45%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1647
$0.1647$0.1647

+229.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04406
$0.04406$0.04406

+120.30%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000204
$0.0000000000204$0.0000000000204

+100.00%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03571
$0.03571$0.03571

+91.78%