Touch GrassTOUCHGRASS چیست

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside. $TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction. Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump. 🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

ارزش Touch Grass (TOUCHGRASS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Touch Grass (TOUCHGRASS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Touch Grass را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Touch Grass (TOUCHGRASS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TOUCHGRASS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Touch Grass (TOUCHGRASS) امروز Touch Grass (TOUCHGRASS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TOUCHGRASS به واحد USD برابر است با 0.00011567 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TOUCHGRASS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00011567 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TOUCHGRASS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Touch Grass چقدر است؟ ارزش بازار TOUCHGRASS برابر است با $ 114.14K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TOUCHGRASS چقدر است؟ عرضه در گردش TOUCHGRASS برابر است با 986.49M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TOUCHGRASS چقدر بوده است؟ TOUCHGRASS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00012733 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TOUCHGRASS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TOUCHGRASS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00008083 USD رسید. حجم معاملات TOUCHGRASS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TOUCHGRASS برابر است با -- USD . آیا TOUCHGRASS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TOUCHGRASS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TOUCHGRASS مراجعه کنید.

