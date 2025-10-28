SwashSWASH چیست

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online. Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in. Whether you're surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts. New ways to amp up your earnings are added to Swash every month! Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including: - brands that publish ads - businesses that buy and analyse data - data scientists who build models - developers who innovate on the Swash stack - charities who receive your donations The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network's native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

businesses that buy and analyse data

data scientists who build models

developers who innovate on the Swash stack

charities who receive your donations The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

توکنومیکس Swash (SWASH)

درک، توکنومیکس Swash (SWASH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SWASH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Swash (SWASH) امروز Swash (SWASH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SWASH به واحد USD برابر است با 0.00181774 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SWASH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00181774 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SWASH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Swash چقدر است؟ ارزش بازار SWASH برابر است با $ 1.81M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SWASH چقدر است؟ عرضه در گردش SWASH برابر است با 994.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SWASH چقدر بوده است؟ SWASH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.95025 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SWASH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SWASH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00161107 USD رسید. حجم معاملات SWASH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SWASH برابر است با -- USD . آیا SWASH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SWASH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SWASH مراجعه کنید.

