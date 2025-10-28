قیمت لحظه‌ ای Swash امروز برابر است با 0.00181774 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SWASH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SWASH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Swash امروز برابر است با 0.00181774 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SWASH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SWASH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Swash

قیمت Swash (SWASH)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SWASH به USD:

$0.00181774
+0.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Swash (SWASH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:13:06 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Swash (SWASH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00181081
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00183079
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00181081
$ 0.00183079
$ 0.95025
$ 0.00161107
-0.16%

+0.18%

-16.31%

-16.31%

قیمت لحظه‌ ای Swash (SWASH) برابر است با $0.00181774. در 24 ساعت گذشته، SWASH در بازه قیمتی حداقل $ 0.00181081 تا حداکثر $ 0.00183079 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SWASH برابر با $ 0.95025 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00161107 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SWASH در یک ساعت گذشته -0.16%، در 24 ساعت گذشته +0.18% و در 7 روز گذشته -16.31% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Swash (SWASH)

$ 1.81M
--
$ 1.82M
994.96M
1,000,000,000.0
ارزش بازار فعلی Swash برابر است با $ 1.81M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SWASH برابر است با 994.96M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.82M است.

تاریخچه قیمت Swash (SWASH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Swash به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Swash به USD به میزان $ -0.0002032087 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Swash به USD به میزان $ -0.0007466765 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Swash به USD به میزان $ -0.0013950385291991597 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.18%
30 روز$ -0.0002032087-11.17%
60 روز$ -0.0007466765-41.07%
90 روز$ -0.0013950385291991597-43.42%

SwashSWASH چیست

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Swash (SWASH)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Swash (USD)

ارزش Swash (SWASH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Swash (SWASH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Swash را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Swash را بررسی کنید!

SWASH به ارزهای محلی

توکنومیکس Swash (SWASH)

درک، توکنومیکس Swash (SWASH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SWASH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Swash (SWASH)

امروز Swash (SWASH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SWASH به واحد USD برابر است با 0.00181774 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SWASH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SWASH نسبت به USD برابر است با $ 0.00181774. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Swash چقدر است؟
ارزش بازار SWASH برابر است با $ 1.81M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SWASH چقدر است؟
عرضه در گردش SWASH برابر است با 994.96M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SWASH چقدر بوده است؟
SWASH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.95025 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SWASH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SWASH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00161107 USD رسید.
حجم معاملات SWASH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SWASH برابر است با -- USD.
آیا SWASH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SWASH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SWASH مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Swash (SWASH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

