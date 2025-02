SpurdoSPURDO چیست

What is Spurdo(SPURDO)? Spurdo is a poorly drawn character based on the sprite image of Pedobear. It was originally conceived in the Finnish imageboard Kuvalauta to mock the newcomers who often flooded the site with hackneyed reposts, one of the main materials being images of Pedobear. The character is coarsely drawn on purpose and accompanied by captions that are misspelled and stylized in all cap. What is Spurdo project about? Spurdo is a meme cryptocurrency project operating on Ethereum chain with 1% tax fee and 69 trillion total supply.

منبع Spurdo (SPURDO) وب سایت رسمی