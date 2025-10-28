قیمت لحظه‌ ای Soul Graph امروز برابر است با 0.00114801 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GRPH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GRPH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Soul Graph امروز برابر است با 0.00114801 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GRPH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GRPH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:10:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Soul Graph (GRPH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0010921
$ 0.0010921$ 0.0010921
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0011624
$ 0.0011624$ 0.0011624
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0010921
$ 0.0010921$ 0.0010921

$ 0.0011624
$ 0.0011624$ 0.0011624

$ 0.064363
$ 0.064363$ 0.064363

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+3.18%

+10.19%

+10.19%

قیمت لحظه‌ ای Soul Graph (GRPH) برابر است با $0.00114801. در 24 ساعت گذشته، GRPH در بازه قیمتی حداقل $ 0.0010921 تا حداکثر $ 0.0011624 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GRPH برابر با $ 0.064363 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GRPH در یک ساعت گذشته +0.07%، در 24 ساعت گذشته +3.18% و در 7 روز گذشته +10.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Soul Graph (GRPH)

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

999.90M
999.90M 999.90M

999,896,063.138435
999,896,063.138435 999,896,063.138435

ارزش بازار فعلی Soul Graph برابر است با $ 1.15M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GRPH برابر است با 999.90M، و عرضه کل آن 999896063.138435 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.15M است.

تاریخچه قیمت Soul Graph (GRPH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Soul Graph به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Soul Graph به USD به میزان $ -0.0000665984 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Soul Graph به USD به میزان $ -0.0006561103 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Soul Graph به USD به میزان $ -0.0020676262747103174 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+3.18%
30 روز$ -0.0000665984-5.80%
60 روز$ -0.0006561103-57.15%
90 روز$ -0.0020676262747103174-64.29%

Soul GraphGRPH چیست

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Soul Graph (USD)

ارزش Soul Graph (GRPH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Soul Graph (GRPH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Soul Graph را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Soul Graph را بررسی کنید!

GRPH به ارزهای محلی

توکنومیکس Soul Graph (GRPH)

درک، توکنومیکس Soul Graph (GRPH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GRPH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Soul Graph (GRPH)

امروز Soul Graph (GRPH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GRPH به واحد USD برابر است با 0.00114801 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GRPH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GRPH نسبت به USD برابر است با $ 0.00114801. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Soul Graph چقدر است؟
ارزش بازار GRPH برابر است با $ 1.15M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GRPH چقدر است؟
عرضه در گردش GRPH برابر است با 999.90M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GRPH چقدر بوده است؟
GRPH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.064363 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GRPH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GRPH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات GRPH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GRPH برابر است با -- USD.
آیا GRPH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GRPH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GRPH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:10:00 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

