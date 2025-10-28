Soul GraphGRPH چیست

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

درک، توکنومیکس Soul Graph (GRPH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GRPH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Soul Graph (GRPH) امروز Soul Graph (GRPH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GRPH به واحد USD برابر است با 0.00114801 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GRPH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00114801 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GRPH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Soul Graph چقدر است؟ ارزش بازار GRPH برابر است با $ 1.15M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GRPH چقدر است؟ عرضه در گردش GRPH برابر است با 999.90M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GRPH چقدر بوده است؟ GRPH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.064363 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GRPH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GRPH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GRPH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GRPH برابر است با -- USD . آیا GRPH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GRPH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GRPH مراجعه کنید.

