SOLPUMPSOLPUMP چیست

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token. - 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day - 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far. - 40% of the token will be airdropped to users based on future wager. - 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

پیش‌ بینی قیمت SOLPUMP (USD)

ارزش SOLPUMP (SOLPUMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SOLPUMP (SOLPUMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SOLPUMP را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SOLPUMP را بررسی کنید!

SOLPUMP به ارزهای محلی

توکنومیکس SOLPUMP (SOLPUMP)

درک، توکنومیکس SOLPUMP (SOLPUMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOLPUMP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SOLPUMP (SOLPUMP) امروز SOLPUMP (SOLPUMP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SOLPUMP به واحد USD برابر است با 0.01739497 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SOLPUMP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01739497 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SOLPUMP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SOLPUMP چقدر است؟ ارزش بازار SOLPUMP برابر است با $ 1.65M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SOLPUMP چقدر است؟ عرضه در گردش SOLPUMP برابر است با 94.58M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOLPUMP چقدر بوده است؟ SOLPUMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02417307 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SOLPUMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SOLPUMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00712638 USD رسید. حجم معاملات SOLPUMP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOLPUMP برابر است با -- USD . آیا SOLPUMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SOLPUMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOLPUMP مراجعه کنید.

