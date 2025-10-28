SkullySKULLY چیست

$SKULLY is a deflationary, gainful token brought to you by Necro League. Its only purpose is to reward token holders and strengthen the Necro League ecosystem. Staking with min 100% APR + you get rewarded in numerous partner tokens as well! Multiple, smart built-in burning methods to keep value in the long run. In addition, you'll be able to use it to upgrade your Necro League NFTs (Tireless Workers), including their earning capabilities.

ارزش Skully (SKULLY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Skully (SKULLY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Skully را بررسی کنید.

SKULLY به ارزهای محلی

توکنومیکس Skully (SKULLY)

درک، توکنومیکس Skully (SKULLY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SKULLY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Skully (SKULLY) امروز Skully (SKULLY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SKULLY به واحد USD برابر است با 0.00012872 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SKULLY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00012872 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SKULLY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Skully چقدر است؟ ارزش بازار SKULLY برابر است با $ 100.21K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SKULLY چقدر است؟ عرضه در گردش SKULLY برابر است با 778.56M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SKULLY چقدر بوده است؟ SKULLY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00021932 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SKULLY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SKULLY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00012093 USD رسید. حجم معاملات SKULLY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SKULLY برابر است با -- USD . آیا SKULLY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SKULLY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SKULLY مراجعه کنید.

