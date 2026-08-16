قیمت امروز Sentio AI

قیمت لحظه‌ ای Sentio AI (SEN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEN به USD برابر با $ 0 برای هر SEN می‌ باشد.

توکن Sentio AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 55,753 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M SEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.789754 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEN طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +16.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.73 رسیده است.

اطلاعات بازار Sentio AI (SEN)

ارزش بازار $ 55.75K$ 55.75K $ 55.75K حجم (24 ساعته) $ 16.73$ 16.73 $ 16.73 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 55.75K$ 55.75K $ 55.75K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Sentio AI برابر است با $ 55.75K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.73. عرضه در گردش SEN برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 55.75K است.