SEKASEKA چیست

SEKA is a blockchain-based open-world MMO game built on BNB Chain in collaboration with the renowned Kazakh influencer SekaVines with a large following across social media platforms. SEKA brings a GTA-style game experience into the Web3 space, allowing players to explore, complete missions, interact with others, and earn rewards through gameplay. The $SEKA token is used throughout the game for transactions, upgrades, and participation in events. Developed using the powerful Idos Games Engine, SEKA bridges traditional gaming and decentralized technology, delivering a rich, on-chain gaming experience with real player ownership and incentives. SEKA is a blockchain-based open-world MMO game built on BNB Chain in collaboration with the renowned Kazakh influencer SekaVines with a large following across social media platforms. SEKA brings a GTA-style game experience into the Web3 space, allowing players to explore, complete missions, interact with others, and earn rewards through gameplay. The $SEKA token is used throughout the game for transactions, upgrades, and participation in events. Developed using the powerful Idos Games Engine, SEKA bridges traditional gaming and decentralized technology, delivering a rich, on-chain gaming experience with real player ownership and incentives.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SEKA (SEKA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SEKA (USD)

ارزش SEKA (SEKA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SEKA (SEKA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SEKA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SEKA را بررسی کنید!

SEKA به ارزهای محلی

توکنومیکس SEKA (SEKA)

درک، توکنومیکس SEKA (SEKA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SEKA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SEKA (SEKA) امروز SEKA (SEKA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SEKA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SEKA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SEKA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SEKA چقدر است؟ ارزش بازار SEKA برابر است با $ 207.56K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SEKA چقدر است؟ عرضه در گردش SEKA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SEKA چقدر بوده است؟ SEKA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00128193 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SEKA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SEKA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SEKA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SEKA برابر است با -- USD . آیا SEKA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SEKA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SEKA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SEKA (SEKA)