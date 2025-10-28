Satfi$SATFI چیست

Satfi is a fractionalized piece of a bitcoin. The Bitcoin price has been ranging around $100,000 recently. Satfi wants to help push it higher. Paired with wbtc as the primary lp, the higher the token goes, the more wbtc gets sucked into the pool. Let's eat up that supply! Launched at $100K market cap with 100M supply Every pump absorbs more wBTC into the liquidity pool. Total supply equals the number of satoshis in 1 Bitcoin, creating a symbolic connection between $SATFI and Bitcoin's smallest unit. Satfi is a fractionalized piece of a bitcoin. The Bitcoin price has been ranging around $100,000 recently. Satfi wants to help push it higher. Paired with wbtc as the primary lp, the higher the token goes, the more wbtc gets sucked into the pool. Let's eat up that supply! Launched at $100K market cap with 100M supply Every pump absorbs more wBTC into the liquidity pool. Total supply equals the number of satoshis in 1 Bitcoin, creating a symbolic connection between $SATFI and Bitcoin's smallest unit.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Satfi ($SATFI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Satfi (USD)

ارزش Satfi ($SATFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Satfi ($SATFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Satfi را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Satfi را بررسی کنید!

$SATFI به ارزهای محلی

توکنومیکس Satfi ($SATFI)

درک، توکنومیکس Satfi ($SATFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $SATFI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Satfi ($SATFI) امروز Satfi ($SATFI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای $SATFI به واحد USD برابر است با 0.00231528 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی $SATFI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00231528 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی $SATFI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Satfi چقدر است؟ ارزش بازار $SATFI برابر است با $ 231.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش $SATFI چقدر است؟ عرضه در گردش $SATFI برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت $SATFI چقدر بوده است؟ $SATFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0183037 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت $SATFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ $SATFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00206296 USD رسید. حجم معاملات $SATFI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $SATFI برابر است با -- USD . آیا $SATFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد $SATFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $SATFI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Satfi ($SATFI)