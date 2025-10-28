PrystinePRYS چیست

Prystine is a vertically-integrated digital marketplace and vault for real-world collectibles. We bridge the gap between digital ownership and physical assets, starting with investment-grade, PSA-authenticated Pokémon cards.Prystine is built on four foundational principles that ensure a fair, transparent, and valuable experience for collectors. Understanding these concepts is key to leveraging the full power of the platform.

پیش‌ بینی قیمت Prystine (USD)

ارزش Prystine (PRYS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Prystine (PRYS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Prystine را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Prystine را بررسی کنید!

PRYS به ارزهای محلی

توکنومیکس Prystine (PRYS)

درک، توکنومیکس Prystine (PRYS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PRYS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Prystine (PRYS) امروز Prystine (PRYS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PRYS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PRYS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PRYS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Prystine چقدر است؟ ارزش بازار PRYS برابر است با $ 597.35K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PRYS چقدر است؟ عرضه در گردش PRYS برابر است با 999.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PRYS چقدر بوده است؟ PRYS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00595177 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PRYS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PRYS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PRYS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PRYS برابر است با -- USD . آیا PRYS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PRYS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PRYS مراجعه کنید.

