PoolFansFANS چیست

Protocol for composable primitives (aka pools) that coordinate attention + liquidity onchain, powered by $FANS. Protocol for composable primitives (aka pools) that coordinate attention + liquidity onchain, powered by $FANS.

پیش‌ بینی قیمت PoolFans (USD)

ارزش PoolFans (FANS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PoolFans (FANS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PoolFans را بررسی کنید.

توکنومیکس PoolFans (FANS)

درک، توکنومیکس PoolFans (FANS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FANS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PoolFans (FANS) امروز PoolFans (FANS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FANS به واحد USD برابر است با 0.00001612 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FANS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00001612 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FANS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PoolFans چقدر است؟ ارزش بازار FANS برابر است با $ 1.61M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FANS چقدر است؟ عرضه در گردش FANS برابر است با 100.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FANS چقدر بوده است؟ FANS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00001958 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FANS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FANS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000471 USD رسید. حجم معاملات FANS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FANS برابر است با -- USD . آیا FANS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FANS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FANS مراجعه کنید.

