قیمت امروز PondCoin

قیمت لحظه‌ ای PondCoin (PNDC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PNDC به USD برابر با $ 0 برای هر PNDC می‌ باشد.

توکن PondCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,292,814 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 92.47T PNDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PNDC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PNDC طی یک ساعت گذشته به میزان +1.64% و در هفت روز اخیر به میزان +5.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PondCoin (PNDC)

ارزش بازار $ 8.29M$ 8.29M $ 8.29M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.98M$ 24.98M $ 24.98M سرمایه در گردش 92.47T 92.47T 92.47T عرضه کل 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0 420,689,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PondCoin برابر است با $ 8.29M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PNDC برابر است با 92.47T، و عرضه کل آن 420689000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.98M است.