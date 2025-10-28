PIXTELPIXTEL چیست

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story! Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع PIXTEL (PIXTEL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PIXTEL (USD)

ارزش PIXTEL (PIXTEL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PIXTEL (PIXTEL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PIXTEL را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PIXTEL را بررسی کنید!

PIXTEL به ارزهای محلی

توکنومیکس PIXTEL (PIXTEL)

درک، توکنومیکس PIXTEL (PIXTEL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PIXTEL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PIXTEL (PIXTEL) امروز PIXTEL (PIXTEL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PIXTEL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PIXTEL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PIXTEL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PIXTEL چقدر است؟ ارزش بازار PIXTEL برابر است با $ 24.32K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PIXTEL چقدر است؟ عرضه در گردش PIXTEL برابر است با 998.53M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PIXTEL چقدر بوده است؟ PIXTEL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PIXTEL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PIXTEL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PIXTEL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PIXTEL برابر است با -- USD . آیا PIXTEL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PIXTEL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PIXTEL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PIXTEL (PIXTEL)