قیمت Pitaya (PITAYA)
-0.75%
+3.33%
+12.03%
+12.03%
قیمت لحظه ای Pitaya (PITAYA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، PITAYA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PITAYA برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، PITAYA در یک ساعت گذشته -0.75%، در 24 ساعت گذشته +3.33% و در 7 روز گذشته +12.03% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Pitaya برابر است با $ 105.15K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PITAYA برابر است با 998.81M، و عرضه کل آن 999383924.065302 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 105.21K است.
امروز، تغییر قیمت Pitaya به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Pitaya به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Pitaya به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Pitaya به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+3.33%
|30 روز
|$ 0
|-42.01%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.
Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC
