قیمت لحظه‌ ای Pitaya امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PITAYA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PITAYA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره PITAYA

اطلاعات قیمت PITAYA

وب‌سایت رسمی PITAYA

توکنومیکس PITAYA

پیش‌بینی قیمت PITAYA

لوگو Pitaya

قیمت Pitaya (PITAYA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PITAYA به USD:

$0.00010562
$0.00010562$0.00010562
+3.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Pitaya (PITAYA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:09:24 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Pitaya (PITAYA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

+3.33%

+12.03%

+12.03%

قیمت لحظه‌ ای Pitaya (PITAYA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، PITAYA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PITAYA برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PITAYA در یک ساعت گذشته -0.75%، در 24 ساعت گذشته +3.33% و در 7 روز گذشته +12.03% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Pitaya (PITAYA)

$ 105.15K
$ 105.15K$ 105.15K

--
----

$ 105.21K
$ 105.21K$ 105.21K

998.81M
998.81M 998.81M

999,383,924.065302
999,383,924.065302 999,383,924.065302

ارزش بازار فعلی Pitaya برابر است با $ 105.15K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PITAYA برابر است با 998.81M، و عرضه کل آن 999383924.065302 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 105.21K است.

تاریخچه قیمت Pitaya (PITAYA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Pitaya به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Pitaya به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Pitaya به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Pitaya به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+3.33%
30 روز$ 0-42.01%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

PitayaPITAYA چیست

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Pitaya (PITAYA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Pitaya (USD)

ارزش Pitaya (PITAYA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pitaya (PITAYA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pitaya را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pitaya را بررسی کنید!

PITAYA به ارزهای محلی

توکنومیکس Pitaya (PITAYA)

درک، توکنومیکس Pitaya (PITAYA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PITAYA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pitaya (PITAYA)

امروز Pitaya (PITAYA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PITAYA به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PITAYA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PITAYA نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Pitaya چقدر است؟
ارزش بازار PITAYA برابر است با $ 105.15K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PITAYA چقدر است؟
عرضه در گردش PITAYA برابر است با 998.81M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PITAYA چقدر بوده است؟
PITAYA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PITAYA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PITAYA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات PITAYA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PITAYA برابر است با -- USD.
آیا PITAYA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PITAYA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PITAYA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:09:24 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Pitaya (PITAYA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

