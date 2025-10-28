PEPETOPEPETO چیست

The PEPETO project, under the symbolic guidance of PEPETO, the god of frogs, is a cryptocurrency initiative centered on the $PEPETO token, launched on the Ethereum blockchain. It aims to embody trust, strength, and transparency, with a fully audited smart contract and openly disclosed code to ensure security and community confidence. PEPETO represents a vision of wisdom, safety, and unity for the crypto community, distinguishing itself from other memecoins like Pepe by emphasizing technological innovation and optimization. The project introduces a revolutionary exchange platform that integrates all memecoins, providing them with real value and a space to thrive. PEPETO's bridge technology facilitates secure, transparent cross-blockchain transfers, symbolizing fairness and the future of decentralized systems. Unlike Pepe, which lacked critical components, PEPETO delivers a complete solution, leveraging advanced technology to foster a unified and innovative crypto ecosystem.

منبع PEPETO (PEPETO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PEPETO (USD)

ارزش PEPETO (PEPETO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PEPETO (PEPETO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PEPETO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PEPETO را بررسی کنید!

PEPETO به ارزهای محلی

توکنومیکس PEPETO (PEPETO)

درک، توکنومیکس PEPETO (PEPETO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PEPETO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PEPETO (PEPETO) امروز PEPETO (PEPETO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PEPETO به واحد USD برابر است با 0.00057037 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PEPETO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00057037 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PEPETO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PEPETO چقدر است؟ ارزش بازار PEPETO برابر است با $ 57.02K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PEPETO چقدر است؟ عرضه در گردش PEPETO برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PEPETO چقدر بوده است؟ PEPETO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.068676 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PEPETO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PEPETO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003379 USD رسید. حجم معاملات PEPETO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PEPETO برابر است با -- USD . آیا PEPETO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PEPETO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PEPETO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PEPETO (PEPETO)