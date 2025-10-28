قیمت لحظه‌ ای PEPETO امروز برابر است با 0.00057037 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PEPETO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PEPETO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای PEPETO امروز برابر است با 0.00057037 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PEPETO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PEPETO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت PEPETO (PEPETO)

قیمت لحظه‌ ای 1 PEPETO به USD:

$0.00057103
$0.00057103
+4.90%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای PEPETO (PEPETO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:28:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PEPETO (PEPETO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00053559
$ 0.00053559
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00057195
$ 0.00057195
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00053559
$ 0.00053559

$ 0.00057195
$ 0.00057195

$ 0.068676
$ 0.068676

$ 0.00003379
$ 0.00003379

+0.90%

+4.80%

+39.08%

+39.08%

قیمت لحظه‌ ای PEPETO (PEPETO) برابر است با $0.00057037. در 24 ساعت گذشته، PEPETO در بازه قیمتی حداقل $ 0.00053559 تا حداکثر $ 0.00057195 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PEPETO برابر با $ 0.068676 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00003379 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PEPETO در یک ساعت گذشته +0.90%، در 24 ساعت گذشته +4.80% و در 7 روز گذشته +39.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PEPETO (PEPETO)

$ 57.02K
$ 57.02K

--
--

$ 57.02K
$ 57.02K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

ارزش بازار فعلی PEPETO برابر است با $ 57.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PEPETO برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.02K است.

تاریخچه قیمت PEPETO (PEPETO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت PEPETO به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت PEPETO به USD به میزان $ +0.0013747532 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت PEPETO به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت PEPETO به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+4.80%
30 روز$ +0.0013747532+241.03%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

PEPETOPEPETO چیست

The PEPETO project, under the symbolic guidance of PEPETO, the god of frogs, is a cryptocurrency initiative centered on the $PEPETO token, launched on the Ethereum blockchain. It aims to embody trust, strength, and transparency, with a fully audited smart contract and openly disclosed code to ensure security and community confidence. PEPETO represents a vision of wisdom, safety, and unity for the crypto community, distinguishing itself from other memecoins like Pepe by emphasizing technological innovation and optimization. The project introduces a revolutionary exchange platform that integrates all memecoins, providing them with real value and a space to thrive. PEPETO’s bridge technology facilitates secure, transparent cross-blockchain transfers, symbolizing fairness and the future of decentralized systems. Unlike Pepe, which lacked critical components, PEPETO delivers a complete solution, leveraging advanced technology to foster a unified and innovative crypto ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع PEPETO (PEPETO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PEPETO (USD)

ارزش PEPETO (PEPETO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PEPETO (PEPETO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PEPETO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PEPETO را بررسی کنید!

PEPETO به ارزهای محلی

توکنومیکس PEPETO (PEPETO)

درک، توکنومیکس PEPETO (PEPETO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PEPETO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PEPETO (PEPETO)

امروز PEPETO (PEPETO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PEPETO به واحد USD برابر است با 0.00057037 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PEPETO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PEPETO نسبت به USD برابر است با $ 0.00057037. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PEPETO چقدر است؟
ارزش بازار PEPETO برابر است با $ 57.02K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PEPETO چقدر است؟
عرضه در گردش PEPETO برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PEPETO چقدر بوده است؟
PEPETO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.068676 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PEPETO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PEPETO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003379 USD رسید.
حجم معاملات PEPETO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PEPETO برابر است با -- USD.
آیا PEPETO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PEPETO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PEPETO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:28:39 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PEPETO (PEPETO)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$114,270.94

$4,121.47

$0.05268

$202.41

$4.3848

$4,121.47

$114,270.94

$202.41

$2.6470

$1,133.73

$0.000

$0.00000

$0.00000

$31.76001

$0.05040

$0.0000000000000024315

$0.05040

$0.1614

$0.0301

$0.0000000000180

