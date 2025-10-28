قیمت لحظه‌ ای PandaSui Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PANS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PANS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای PandaSui Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PANS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PANS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو PandaSui Coin

قیمت PandaSui Coin (PANS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PANS به USD:

--
----
-30.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای PandaSui Coin (PANS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:06:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PandaSui Coin (PANS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.33%

-30.36%

+42.53%

+42.53%

قیمت لحظه‌ ای PandaSui Coin (PANS) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، PANS در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PANS برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PANS در یک ساعت گذشته -1.33%، در 24 ساعت گذشته -30.36% و در 7 روز گذشته +42.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PandaSui Coin (PANS)

$ 127.56K
$ 127.56K$ 127.56K

--
----

$ 147.42K
$ 147.42K$ 147.42K

6.82B
6.82B 6.82B

7,876,857,596.906344
7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

ارزش بازار فعلی PandaSui Coin برابر است با $ 127.56K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PANS برابر است با 6.82B، و عرضه کل آن 7876857596.906344 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 147.42K است.

تاریخچه قیمت PandaSui Coin (PANS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت PandaSui Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت PandaSui Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت PandaSui Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت PandaSui Coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-30.36%
30 روز$ 0+116.88%
60 روز$ 0+14.29%
90 روز$ 0--

PandaSui CoinPANS چیست

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت PandaSui Coin (USD)

ارزش PandaSui Coin (PANS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PandaSui Coin (PANS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PandaSui Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PandaSui Coin را بررسی کنید!

PANS به ارزهای محلی

توکنومیکس PandaSui Coin (PANS)

درک، توکنومیکس PandaSui Coin (PANS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PANS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PandaSui Coin (PANS)

امروز PandaSui Coin (PANS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PANS به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PANS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PANS نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PandaSui Coin چقدر است؟
ارزش بازار PANS برابر است با $ 127.56K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PANS چقدر است؟
عرضه در گردش PANS برابر است با 6.82B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PANS چقدر بوده است؟
PANS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PANS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PANS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات PANS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PANS برابر است با -- USD.
آیا PANS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PANS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PANS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:06:44 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PandaSui Coin (PANS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

