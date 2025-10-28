PandaSui CoinPANS چیست

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

پیش‌ بینی قیمت PandaSui Coin (USD)

ارزش PandaSui Coin (PANS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PandaSui Coin (PANS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PandaSui Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PandaSui Coin را بررسی کنید!

PANS به ارزهای محلی

توکنومیکس PandaSui Coin (PANS)

درک، توکنومیکس PandaSui Coin (PANS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PANS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PandaSui Coin (PANS) امروز PandaSui Coin (PANS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PANS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PANS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PANS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PandaSui Coin چقدر است؟ ارزش بازار PANS برابر است با $ 127.56K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PANS چقدر است؟ عرضه در گردش PANS برابر است با 6.82B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PANS چقدر بوده است؟ PANS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PANS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PANS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PANS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PANS برابر است با -- USD . آیا PANS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PANS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PANS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PandaSui Coin (PANS)