Paimon Stripe SPV TokenSTRP چیست

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion. STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

STRP به ارزهای محلی

توکنومیکس Paimon Stripe SPV Token (STRP)

درک، توکنومیکس Paimon Stripe SPV Token (STRP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STRP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Paimon Stripe SPV Token (STRP) امروز Paimon Stripe SPV Token (STRP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STRP به واحد USD برابر است با 45.13 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STRP نسبت به USD چقدر است؟ $ 45.13 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STRP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Paimon Stripe SPV Token چقدر است؟ ارزش بازار STRP برابر است با $ 1.00M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STRP چقدر است؟ عرضه در گردش STRP برابر است با 22.22K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STRP چقدر بوده است؟ STRP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 45.55 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STRP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STRP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 44.89 USD رسید. حجم معاملات STRP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STRP برابر است با -- USD . آیا STRP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STRP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STRP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Paimon Stripe SPV Token (STRP)