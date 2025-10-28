قیمت لحظه‌ ای Paimon Stripe SPV Token امروز برابر است با 45.13 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STRP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STRP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Paimon Stripe SPV Token امروز برابر است با 45.13 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STRP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STRP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Paimon Stripe SPV Token

قیمت Paimon Stripe SPV Token (STRP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 STRP به USD:

$45.13
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Paimon Stripe SPV Token (STRP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:02:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Paimon Stripe SPV Token (STRP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 45.55
$ 44.89
--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Paimon Stripe SPV Token (STRP) برابر است با $45.13. در 24 ساعت گذشته، STRP در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STRP برابر با $ 45.55 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 44.89 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STRP در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Paimon Stripe SPV Token (STRP)

$ 1.00M
--
$ 1.00M
22.22K
22,222.2222222222
ارزش بازار فعلی Paimon Stripe SPV Token برابر است با $ 1.00M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STRP برابر است با 22.22K، و عرضه کل آن 22222.2222222222 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.00M است.

تاریخچه قیمت Paimon Stripe SPV Token (STRP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Paimon Stripe SPV Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Paimon Stripe SPV Token به USD به میزان $ -0.2054362730 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Paimon Stripe SPV Token به USD به میزان $ -0.2089022570 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Paimon Stripe SPV Token به USD به میزان $ +0.02050839066262 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.2054362730-0.45%
60 روز$ -0.2089022570-0.46%
90 روز$ +0.02050839066262+0.05%

Paimon Stripe SPV TokenSTRP چیست

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Paimon Stripe SPV Token (STRP)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Paimon Stripe SPV Token (USD)

ارزش Paimon Stripe SPV Token (STRP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Paimon Stripe SPV Token (STRP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Paimon Stripe SPV Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Paimon Stripe SPV Token را بررسی کنید!

STRP به ارزهای محلی

توکنومیکس Paimon Stripe SPV Token (STRP)

درک، توکنومیکس Paimon Stripe SPV Token (STRP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STRP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Paimon Stripe SPV Token (STRP)

امروز Paimon Stripe SPV Token (STRP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STRP به واحد USD برابر است با 45.13 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STRP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STRP نسبت به USD برابر است با $ 45.13. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Paimon Stripe SPV Token چقدر است؟
ارزش بازار STRP برابر است با $ 1.00M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STRP چقدر است؟
عرضه در گردش STRP برابر است با 22.22K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STRP چقدر بوده است؟
STRP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 45.55 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STRP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STRP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 44.89 USD رسید.
حجم معاملات STRP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STRP برابر است با -- USD.
آیا STRP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STRP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STRP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:02:50 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Paimon Stripe SPV Token (STRP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

