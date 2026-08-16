قیمت امروز PAID

قیمت لحظه‌ ای PAID (PAID) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAID به USD برابر با $ 0 برای هر PAID می‌ باشد.

توکن PAID در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53,631 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 589.69M PAID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAID در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.04 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAID طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PAID (PAID)

ارزش بازار $ 53.63K$ 53.63K $ 53.63K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53.63K$ 53.63K $ 53.63K سرمایه در گردش 589.69M 589.69M 589.69M عرضه کل 589,686,914.6 589,686,914.6 589,686,914.6

ارزش بازار فعلی PAID برابر است با $ 53.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PAID برابر است با 589.69M، و عرضه کل آن 589686914.6 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.63K است.