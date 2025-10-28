noseNOSE چیست

منبع nose (NOSE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت nose (USD)

ارزش nose (NOSE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از nose (NOSE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت nose را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت nose را بررسی کنید!

NOSE به ارزهای محلی

توکنومیکس nose (NOSE)

درک، توکنومیکس nose (NOSE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NOSE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره nose (NOSE) امروز nose (NOSE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NOSE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NOSE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NOSE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار nose چقدر است؟ ارزش بازار NOSE برابر است با $ 27.84K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NOSE چقدر است؟ عرضه در گردش NOSE برابر است با 999.51M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NOSE چقدر بوده است؟ NOSE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NOSE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NOSE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NOSE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NOSE برابر است با -- USD . آیا NOSE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NOSE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NOSE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به nose (NOSE)