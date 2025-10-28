NETWORKCITIESCITIES چیست

This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game. The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis. BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic. TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases. GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities' yields. Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷‍♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.

پیش‌ بینی قیمت NETWORKCITIES (USD)

ارزش NETWORKCITIES (CITIES) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از NETWORKCITIES (CITIES) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت NETWORKCITIES را بررسی کنید.

CITIES به ارزهای محلی

توکنومیکس NETWORKCITIES (CITIES)

درک، توکنومیکس NETWORKCITIES (CITIES) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CITIES بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره NETWORKCITIES (CITIES) امروز NETWORKCITIES (CITIES) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CITIES به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CITIES نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CITIES نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار NETWORKCITIES چقدر است؟ ارزش بازار CITIES برابر است با $ 419.04K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CITIES چقدر است؟ عرضه در گردش CITIES برابر است با 999.95M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CITIES چقدر بوده است؟ CITIES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00196208 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CITIES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CITIES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات CITIES چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CITIES برابر است با -- USD . آیا CITIES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CITIES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CITIES مراجعه کنید.

