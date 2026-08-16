قیمت امروز NeonNeko

قیمت لحظه‌ ای NeonNeko (NEKO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEKO به USD برابر با $ 0 برای هر NEKO می‌ باشد.

توکن NeonNeko در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 111,948 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.00B NEKO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEKO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.170115 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEKO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -21.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار NeonNeko (NEKO)

ارزش بازار $ 111.95K$ 111.95K $ 111.95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111.95K$ 111.95K $ 111.95K سرمایه در گردش 2.00B 2.00B 2.00B عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی NeonNeko برابر است با $ 111.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NEKO برابر است با 2.00B، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111.95K است.