Metaverse FaceMEFA چیست

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

پیش‌ بینی قیمت Metaverse Face (USD)

ارزش Metaverse Face (MEFA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Metaverse Face (MEFA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Metaverse Face را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Metaverse Face را بررسی کنید!

MEFA به ارزهای محلی

توکنومیکس Metaverse Face (MEFA)

درک، توکنومیکس Metaverse Face (MEFA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MEFA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Metaverse Face (MEFA) امروز Metaverse Face (MEFA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MEFA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MEFA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MEFA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Metaverse Face چقدر است؟ ارزش بازار MEFA برابر است با $ 289.18K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MEFA چقدر است؟ عرضه در گردش MEFA برابر است با 9.50B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEFA چقدر بوده است؟ MEFA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00148951 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MEFA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MEFA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MEFA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEFA برابر است با -- USD . آیا MEFA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MEFA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEFA مراجعه کنید.

