قیمت امروز Memes AI

قیمت لحظه‌ ای Memes AI (MEMESAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEMESAI به USD برابر با $ 0 برای هر MEMESAI می‌ باشد.

توکن Memes AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 98,038 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.86M MEMESAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEMESAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEMESAI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.37% و در هفت روز اخیر به میزان +1.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Memes AI (MEMESAI)

ارزش بازار $ 98.04K$ 98.04K $ 98.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 98.04K$ 98.04K $ 98.04K سرمایه در گردش 999.86M 999.86M 999.86M عرضه کل 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516

ارزش بازار فعلی Memes AI برابر است با $ 98.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEMESAI برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999858660.2264516 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.04K است.