Medical Intelligence In Your Pocket MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private. The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Medical Intelligence (MEDI) امروز Medical Intelligence (MEDI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MEDI به واحد USD برابر است با 0.082486 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MEDI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.082486 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MEDI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Medical Intelligence چقدر است؟ ارزش بازار MEDI برابر است با $ 8.21M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MEDI چقدر است؟ عرضه در گردش MEDI برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEDI چقدر بوده است؟ MEDI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.267655 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MEDI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MEDI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.08104 USD رسید. حجم معاملات MEDI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEDI برابر است با -- USD . آیا MEDI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MEDI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEDI مراجعه کنید.

