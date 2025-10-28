قیمت لحظه‌ ای Medical Intelligence امروز برابر است با 0.082486 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MEDI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MEDI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Medical Intelligence امروز برابر است با 0.082486 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MEDI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MEDI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Medical Intelligence (MEDI)

قیمت لحظه‌ ای 1 MEDI به USD:

-3.30%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Medical Intelligence (MEDI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:07:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Medical Intelligence (MEDI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

+0.52%

-2.49%

-7.49%

-7.49%

قیمت لحظه‌ ای Medical Intelligence (MEDI) برابر است با $0.082486. در 24 ساعت گذشته، MEDI در بازه قیمتی حداقل $ 0.081492 تا حداکثر $ 0.08589 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MEDI برابر با $ 0.267655 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.08104 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MEDI در یک ساعت گذشته +0.52%، در 24 ساعت گذشته -2.49% و در 7 روز گذشته -7.49% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Medical Intelligence (MEDI)

--
----

ارزش بازار فعلی Medical Intelligence برابر است با $ 8.21M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEDI برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 99999980.62769 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.21M است.

تاریخچه قیمت Medical Intelligence (MEDI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Medical Intelligence به USD به میزان $ -0.00211412173006866 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Medical Intelligence به USD به میزان $ -0.0459293843 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Medical Intelligence به USD به میزان $ -0.0538193764 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Medical Intelligence به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00211412173006866-2.49%
30 روز$ -0.0459293843-55.68%
60 روز$ -0.0538193764-65.24%
90 روز$ 0--

Medical IntelligenceMEDI چیست

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Medical Intelligence (MEDI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Medical Intelligence (USD)

ارزش Medical Intelligence (MEDI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Medical Intelligence (MEDI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Medical Intelligence را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Medical Intelligence را بررسی کنید!

MEDI به ارزهای محلی

توکنومیکس Medical Intelligence (MEDI)

درک، توکنومیکس Medical Intelligence (MEDI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MEDI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Medical Intelligence (MEDI)

امروز Medical Intelligence (MEDI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MEDI به واحد USD برابر است با 0.082486 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MEDI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MEDI نسبت به USD برابر است با $ 0.082486. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Medical Intelligence چقدر است؟
ارزش بازار MEDI برابر است با $ 8.21M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MEDI چقدر است؟
عرضه در گردش MEDI برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MEDI چقدر بوده است؟
MEDI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.267655 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MEDI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MEDI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.08104 USD رسید.
حجم معاملات MEDI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MEDI برابر است با -- USD.
آیا MEDI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MEDI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MEDI مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

