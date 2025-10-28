Maya WorldMAYA چیست

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

منبع Maya World (MAYA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Maya World (USD)

ارزش Maya World (MAYA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Maya World (MAYA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Maya World را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Maya World را بررسی کنید!

MAYA به ارزهای محلی

توکنومیکس Maya World (MAYA)

درک، توکنومیکس Maya World (MAYA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAYA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Maya World (MAYA) امروز Maya World (MAYA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MAYA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MAYA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MAYA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Maya World چقدر است؟ ارزش بازار MAYA برابر است با $ 327.76K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MAYA چقدر است؟ عرضه در گردش MAYA برابر است با 939.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAYA چقدر بوده است؟ MAYA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MAYA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MAYA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MAYA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAYA برابر است با -- USD . آیا MAYA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MAYA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAYA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Maya World (MAYA)