قیمت لحظه‌ ای Maya World امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MAYA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MAYA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Maya World امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MAYA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MAYA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MAYA

اطلاعات قیمت MAYA

وب‌سایت رسمی MAYA

توکنومیکس MAYA

پیش‌بینی قیمت MAYA

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Maya World

قیمت Maya World (MAYA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MAYA به USD:

$0.00034869
$0.00034869$0.00034869
-3.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Maya World (MAYA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:00:25 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Maya World (MAYA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

-3.78%

+89.02%

+89.02%

قیمت لحظه‌ ای Maya World (MAYA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MAYA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MAYA برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MAYA در یک ساعت گذشته -0.93%، در 24 ساعت گذشته -3.78% و در 7 روز گذشته +89.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Maya World (MAYA)

$ 327.76K
$ 327.76K$ 327.76K

--
----

$ 348.69K
$ 348.69K$ 348.69K

939.99M
939.99M 939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Maya World برابر است با $ 327.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MAYA برابر است با 939.99M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 348.69K است.

تاریخچه قیمت Maya World (MAYA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Maya World به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Maya World به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Maya World به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Maya World به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.78%
30 روز$ 0+88.32%
60 روز$ 0+31.48%
90 روز$ 0--

Maya WorldMAYA چیست

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Maya World (MAYA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Maya World (USD)

ارزش Maya World (MAYA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Maya World (MAYA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Maya World را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Maya World را بررسی کنید!

MAYA به ارزهای محلی

توکنومیکس Maya World (MAYA)

درک، توکنومیکس Maya World (MAYA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAYA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Maya World (MAYA)

امروز Maya World (MAYA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MAYA به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MAYA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MAYA نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Maya World چقدر است؟
ارزش بازار MAYA برابر است با $ 327.76K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MAYA چقدر است؟
عرضه در گردش MAYA برابر است با 939.99M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAYA چقدر بوده است؟
MAYA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MAYA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MAYA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MAYA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAYA برابر است با -- USD.
آیا MAYA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MAYA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAYA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:00:25 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Maya World (MAYA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,643.41
$113,643.41$113,643.41

-1.15%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,070.52
$4,070.52$4,070.52

-2.45%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05099
$0.05099$0.05099

-8.47%

لوگو Solana

Solana

SOL

$198.83
$198.83$198.83

-0.63%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2996
$4.2996$4.2996

-17.09%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,070.52
$4,070.52$4,070.52

-2.45%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,643.41
$113,643.41$113,643.41

-1.15%

لوگو Solana

Solana

SOL

$198.83
$198.83$198.83

-0.63%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6217
$2.6217$2.6217

-1.48%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,122.97
$1,122.97$1,122.97

-1.80%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001117
$0.001117$0.001117

+86.16%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001500
$0.0000000000000001500$0.0000000000000001500

+1,276.14%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1632
$0.1632$0.1632

+226.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04473
$0.04473$0.04473

+123.65%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000190
$0.0000000000190$0.0000000000190

+86.27%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01835
$0.01835$0.01835

+83.50%