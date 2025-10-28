قیمت Maya World (MAYA)
قیمت لحظه ای Maya World (MAYA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MAYA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MAYA برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، MAYA در یک ساعت گذشته -0.93%، در 24 ساعت گذشته -3.78% و در 7 روز گذشته +89.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Maya World برابر است با $ 327.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MAYA برابر است با 939.99M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 348.69K است.
امروز، تغییر قیمت Maya World به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Maya World به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Maya World به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Maya World به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-3.78%
|30 روز
|$ 0
|+88.32%
|60 روز
|$ 0
|+31.48%
|90 روز
|$ 0
|--
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
درک، توکنومیکس Maya World (MAYA) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAYA بیشتر بدانید!
