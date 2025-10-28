Mars ProtocolMARS چیست

What is Mars Protocol? Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

پیش‌ بینی قیمت Mars Protocol (USD)

ارزش Mars Protocol (MARS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mars Protocol (MARS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mars Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mars Protocol را بررسی کنید!

MARS به ارزهای محلی

توکنومیکس Mars Protocol (MARS)

درک، توکنومیکس Mars Protocol (MARS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MARS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mars Protocol (MARS) امروز Mars Protocol (MARS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MARS به واحد USD برابر است با 0.01628005 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MARS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01628005 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MARS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mars Protocol چقدر است؟ ارزش بازار MARS برابر است با $ 4.34M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MARS چقدر است؟ عرضه در گردش MARS برابر است با 266.47M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MARS چقدر بوده است؟ MARS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.512804 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MARS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MARS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MARS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MARS برابر است با -- USD . آیا MARS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MARS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MARS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mars Protocol (MARS)