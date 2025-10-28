قیمت لحظه‌ ای Mars Protocol امروز برابر است با 0.01628005 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MARS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MARS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Mars Protocol امروز برابر است با 0.01628005 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MARS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MARS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Mars Protocol (MARS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MARS به USD:

$0.01627796
$0.01627796
-9.60%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Mars Protocol (MARS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:07:25 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Mars Protocol (MARS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01572421
$ 0.01572421
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01906512
$ 0.01906512
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01572421
$ 0.01572421

$ 0.01906512
$ 0.01906512

$ 0.512804
$ 0.512804

$ 0
$ 0

-2.76%

-9.67%

-24.18%

-24.18%

قیمت لحظه‌ ای Mars Protocol (MARS) برابر است با $0.01628005. در 24 ساعت گذشته، MARS در بازه قیمتی حداقل $ 0.01572421 تا حداکثر $ 0.01906512 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MARS برابر با $ 0.512804 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MARS در یک ساعت گذشته -2.76%، در 24 ساعت گذشته -9.67% و در 7 روز گذشته -24.18% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Mars Protocol (MARS)

$ 4.34M
$ 4.34M

--
--

$ 7.44M
$ 7.44M

266.47M
266.47M

457,083,938.78
457,083,938.78

ارزش بازار فعلی Mars Protocol برابر است با $ 4.34M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MARS برابر است با 266.47M، و عرضه کل آن 457083938.78 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.44M است.

تاریخچه قیمت Mars Protocol (MARS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Mars Protocol به USD به میزان $ -0.00174423462204017 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Mars Protocol به USD به میزان $ -0.0053125938 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Mars Protocol به USD به میزان $ -0.0032839270 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Mars Protocol به USD به میزان $ -0.00525564934580991 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00174423462204017-9.67%
30 روز$ -0.0053125938-32.63%
60 روز$ -0.0032839270-20.17%
90 روز$ -0.00525564934580991-24.40%

Mars ProtocolMARS چیست

What is Mars Protocol?

Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Mars Protocol (USD)

ارزش Mars Protocol (MARS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mars Protocol (MARS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mars Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mars Protocol را بررسی کنید!

MARS به ارزهای محلی

توکنومیکس Mars Protocol (MARS)

درک، توکنومیکس Mars Protocol (MARS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MARS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mars Protocol (MARS)

امروز Mars Protocol (MARS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MARS به واحد USD برابر است با 0.01628005 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MARS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MARS نسبت به USD برابر است با $ 0.01628005. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Mars Protocol چقدر است؟
ارزش بازار MARS برابر است با $ 4.34M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MARS چقدر است؟
عرضه در گردش MARS برابر است با 266.47M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MARS چقدر بوده است؟
MARS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.512804 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MARS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MARS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MARS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MARS برابر است با -- USD.
آیا MARS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MARS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MARS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:07:25 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,938.07

$4,094.77

$0.05278

$200.82

$4.1437

$4,094.77

$113,938.07

$200.82

$2.6312

$1,137.50

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001033

$0.0000000000000001519

$0.0000000000369

$0.1634

$0.04505

$0.01941

