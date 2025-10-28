MacroHardMHRD چیست

MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don't run models — we run agents. We don't build SaaS — we mint coins. We don't do overtime — we go on-chain. You're not raising an AI — you're raising a cult. WHY "MACROHARD"? Microsoft = Micro + Soft MacroHard = Macro + Hard ROADMAP Phase 1 - Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3 - Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes Phase 0 - Trademark registered - Got Microsoft's attention - No lawsuits yet Phase 2 - DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4 - Copilot gets hacked by agents Phase ∞ - Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We're not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you'll kneel… before the degen agent you trained yourself.

Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes Phase 0 Trademark registered

Got Microsoft’s attention

No lawsuits yet Phase 2

DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4

Copilot gets hacked by agents Phase ∞

Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MacroHard (MHRD) امروز MacroHard (MHRD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MHRD به واحد USD برابر است با 0.00221761 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MHRD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00221761 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MHRD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MacroHard چقدر است؟ ارزش بازار MHRD برابر است با $ 2.24M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MHRD چقدر است؟ عرضه در گردش MHRD برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MHRD چقدر بوده است؟ MHRD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.057629 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MHRD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MHRD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00084622 USD رسید. حجم معاملات MHRD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MHRD برابر است با -- USD . آیا MHRD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MHRD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MHRD مراجعه کنید.

