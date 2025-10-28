قیمت لحظه‌ ای Lybra امروز برابر است با 0.0104457 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LBR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LBR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Lybra امروز برابر است با 0.0104457 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LBR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LBR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره LBR

اطلاعات قیمت LBR

وایت‌ پیپر LBR

وب‌سایت رسمی LBR

توکنومیکس LBR

پیش‌بینی قیمت LBR

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Lybra

قیمت Lybra (LBR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 LBR به USD:

$0.01044369
$0.01044369$0.01044369
-8.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Lybra (LBR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:55:32 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Lybra (LBR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01039068
$ 0.01039068$ 0.01039068
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01254021
$ 0.01254021$ 0.01254021
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01039068
$ 0.01039068$ 0.01039068

$ 0.01254021
$ 0.01254021$ 0.01254021

$ 4.48
$ 4.48$ 4.48

$ 0.00873927
$ 0.00873927$ 0.00873927

-2.48%

-8.44%

-9.03%

-9.03%

قیمت لحظه‌ ای Lybra (LBR) برابر است با $0.0104457. در 24 ساعت گذشته، LBR در بازه قیمتی حداقل $ 0.01039068 تا حداکثر $ 0.01254021 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LBR برابر با $ 4.48 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00873927 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LBR در یک ساعت گذشته -2.48%، در 24 ساعت گذشته -8.44% و در 7 روز گذشته -9.03% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Lybra (LBR)

$ 430.75K
$ 430.75K$ 430.75K

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

41.24M
41.24M 41.24M

97,383,625.8676305
97,383,625.8676305 97,383,625.8676305

ارزش بازار فعلی Lybra برابر است با $ 430.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LBR برابر است با 41.24M، و عرضه کل آن 97383625.8676305 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.02M است.

تاریخچه قیمت Lybra (LBR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Lybra به USD به میزان $ -0.00096316403018516 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Lybra به USD به میزان $ -0.0026334581 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Lybra به USD به میزان $ -0.0055679456 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Lybra به USD به میزان $ -0.01638330307338072 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00096316403018516-8.44%
30 روز$ -0.0026334581-25.21%
60 روز$ -0.0055679456-53.30%
90 روز$ -0.01638330307338072-61.06%

LybraLBR چیست

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Lybra (USD)

ارزش Lybra (LBR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Lybra (LBR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Lybra را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Lybra را بررسی کنید!

LBR به ارزهای محلی

توکنومیکس Lybra (LBR)

درک، توکنومیکس Lybra (LBR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LBR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lybra (LBR)

امروز Lybra (LBR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LBR به واحد USD برابر است با 0.0104457 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LBR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LBR نسبت به USD برابر است با $ 0.0104457. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Lybra چقدر است؟
ارزش بازار LBR برابر است با $ 430.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LBR چقدر است؟
عرضه در گردش LBR برابر است با 41.24M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LBR چقدر بوده است؟
LBR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.48 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LBR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LBR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00873927 USD رسید.
حجم معاملات LBR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LBR برابر است با -- USD.
آیا LBR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LBR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LBR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:55:32 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Lybra (LBR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,022.93
$114,022.93$114,022.93

-0.82%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,105.76
$4,105.76$4,105.76

-1.61%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05393
$0.05393$0.05393

-3.19%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.73
$201.73$201.73

+0.80%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1594
$4.1594$4.1594

-19.79%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,105.76
$4,105.76$4,105.76

-1.61%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,022.93
$114,022.93$114,022.93

-0.82%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.73
$201.73$201.73

+0.80%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6371
$2.6371$2.6371

-0.90%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,143.07
$1,143.07$1,143.07

-0.05%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001090
$0.001090$0.001090

+81.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001383
$0.0000000000000001383$0.0000000000000001383

+1,168.80%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1621
$0.1621$0.1621

+224.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04502
$0.04502$0.04502

+125.10%

لوگو Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002837
$0.00002837$0.00002837

+118.23%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000220
$0.0000000000220$0.0000000000220

+115.68%