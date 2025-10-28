KitsuKITSU چیست

KITSU is a memecoin-native universe of nine iconic fox identities, each a cult, a collectible, and a story waiting to unfold. Designed to resonate with crypto natives, anime lovers, myth hunters, and collectors alike, KITSU begins as a memecoin and evolves into a cult-powered IP that spans art, lore, and physical goods. The token is both energy and signal, fueling on-chain rituals, unlocking new characters, and testing demand for everything from NFTs to plushies to animation. An IP built bottom-up, shaped by the memes, scrolls, and believers.

منبع Kitsu (KITSU) وب سایت رسمی

KITSU به ارزهای محلی

توکنومیکس Kitsu (KITSU)

درک، توکنومیکس Kitsu (KITSU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KITSU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kitsu (KITSU) امروز Kitsu (KITSU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KITSU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KITSU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KITSU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kitsu چقدر است؟ ارزش بازار KITSU برابر است با $ 275.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KITSU چقدر است؟ عرضه در گردش KITSU برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KITSU چقدر بوده است؟ KITSU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00129187 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KITSU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KITSU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KITSU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KITSU برابر است با -- USD . آیا KITSU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KITSU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KITSU مراجعه کنید.

