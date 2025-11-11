اقتصاد توکنی Kin (KIN)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Kin (KIN)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Kin (KIN)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Kin (KIN).
Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.
Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.
Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.
In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.
Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.
توکنومیکس Kin (KIN): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Kin (KIN) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای KIN که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های KIN که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی KIN را درک کردید، قیمت زنده توکن KIN را بررسی کنید!
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
