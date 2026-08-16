قیمت امروز Kaleido

قیمت لحظه‌ ای Kaleido (KALEIDO) در حال حاضر برابر با $ 3.55 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KALEIDO به USD برابر با $ 3.55 برای هر KALEIDO می‌ باشد.

توکن Kaleido در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,387.34 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.61K KALEIDO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KALEIDO در بازه‌ ای بین $ 3.55 (حداقل) و $ 3.81 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 204.97 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 3.55 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KALEIDO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -32.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 401.95 رسیده است.

اطلاعات بازار Kaleido (KALEIDO)

ارزش بازار $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K حجم (24 ساعته) $ 401.95$ 401.95 $ 401.95 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.39K$ 16.39K $ 16.39K سرمایه در گردش 4.61K 4.61K 4.61K عرضه کل 4,613.489613461926 4,613.489613461926 4,613.489613461926

ارزش بازار فعلی Kaleido برابر است با $ 16.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 401.95. عرضه در گردش KALEIDO برابر است با 4.61K، و عرضه کل آن 4613.489613461926 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.39K است.