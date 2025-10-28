قیمت iLuminary Token (ILMT)
قیمت لحظه ای iLuminary Token (ILMT) برابر است با $0.01345876. در 24 ساعت گذشته، ILMT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ILMT برابر با $ 0.03000248 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00183544 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، ILMT در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -24.98% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی iLuminary Token برابر است با $ 214.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ILMT برابر است با 15.96M، و عرضه کل آن 139389969.730026 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 1.88M است.
امروز، تغییر قیمت iLuminary Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت iLuminary Token به USD به میزان $ +0.0306742286 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت iLuminary Token به USD به میزان $ +0.0184952594 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت iLuminary Token به USD به میزان $ +0.005420542859414613 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|--
|30 روز
|$ +0.0306742286
|+227.91%
|60 روز
|$ +0.0184952594
|+137.42%
|90 روز
|$ +0.005420542859414613
|+67.43%
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش iLuminary Token (ILMT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از iLuminary Token (ILMT) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت iLuminary Token را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت iLuminary Token را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس iLuminary Token (ILMT) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ILMT بیشتر بدانید!
