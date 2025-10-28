iLuminary TokenILMT چیست

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility. 🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security. 🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth. 🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency. 🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships. 🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

ارزش iLuminary Token (ILMT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از iLuminary Token (ILMT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت iLuminary Token را بررسی کنید.

ILMT به ارزهای محلی

توکنومیکس iLuminary Token (ILMT)

درک، توکنومیکس iLuminary Token (ILMT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ILMT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره iLuminary Token (ILMT) امروز iLuminary Token (ILMT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ILMT به واحد USD برابر است با 0.01345876 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ILMT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01345876 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ILMT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار iLuminary Token چقدر است؟ ارزش بازار ILMT برابر است با $ 214.75K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ILMT چقدر است؟ عرضه در گردش ILMT برابر است با 15.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ILMT چقدر بوده است؟ ILMT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03000248 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ILMT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ILMT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00183544 USD رسید. حجم معاملات ILMT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ILMT برابر است با -- USD . آیا ILMT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ILMT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ILMT مراجعه کنید.

