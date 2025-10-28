قیمت لحظه‌ ای iLuminary Token امروز برابر است با 0.01345876 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ILMT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ILMT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای iLuminary Token امروز برابر است با 0.01345876 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ILMT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ILMT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت iLuminary Token (ILMT)

قیمت لحظه‌ ای 1 ILMT به USD:

$0.01345876
$0.01345876
0.00%1D
نمودار قیمت لحظه ای iLuminary Token (ILMT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:53:06 (UTC+8)

اطلاعات قیمت iLuminary Token (ILMT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.03000248
$ 0.03000248

$ 0.00183544
$ 0.00183544

--

--

-24.98%

-24.98%

قیمت لحظه‌ ای iLuminary Token (ILMT) برابر است با $0.01345876. در 24 ساعت گذشته، ILMT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ILMT برابر با $ 0.03000248 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00183544 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ILMT در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -24.98% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار iLuminary Token (ILMT)

$ 214.75K
$ 214.75K

--
----

$ 1.88M
$ 1.88M

15.96M
15.96M

139,389,969.730026
139,389,969.730026

ارزش بازار فعلی iLuminary Token برابر است با $ 214.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ILMT برابر است با 15.96M، و عرضه کل آن 139389969.730026 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.88M است.

تاریخچه قیمت iLuminary Token (ILMT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت iLuminary Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت iLuminary Token به USD به میزان $ +0.0306742286 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت iLuminary Token به USD به میزان $ +0.0184952594 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت iLuminary Token به USD به میزان $ +0.005420542859414613 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ +0.0306742286+227.91%
60 روز$ +0.0184952594+137.42%
90 روز$ +0.005420542859414613+67.43%

iLuminary TokenILMT چیست

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت iLuminary Token (USD)

ارزش iLuminary Token (ILMT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از iLuminary Token (ILMT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت iLuminary Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت iLuminary Token را بررسی کنید!

ILMT به ارزهای محلی

توکنومیکس iLuminary Token (ILMT)

درک، توکنومیکس iLuminary Token (ILMT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ILMT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره iLuminary Token (ILMT)

امروز iLuminary Token (ILMT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ILMT به واحد USD برابر است با 0.01345876 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ILMT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ILMT نسبت به USD برابر است با $ 0.01345876. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار iLuminary Token چقدر است؟
ارزش بازار ILMT برابر است با $ 214.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ILMT چقدر است؟
عرضه در گردش ILMT برابر است با 15.96M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ILMT چقدر بوده است؟
ILMT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.03000248 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ILMT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ILMT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00183544 USD رسید.
حجم معاملات ILMT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ILMT برابر است با -- USD.
آیا ILMT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ILMT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ILMT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:53:06 (UTC+8)

$113,595.28

$4,073.30

$0.05423

$199.00

$4.3070

$4,073.30

$113,595.28

$199.00

$2.6217

$1,127.03

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001105

$0.0000000000000001414

$0.1655

$0.04512

$0.0000000000193

$0.01819

