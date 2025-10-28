Idle NetworkIDLE چیست

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We're building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise. As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

ارزش Idle Network (IDLE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Idle Network (IDLE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Idle Network را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Idle Network (IDLE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IDLE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Idle Network (IDLE) امروز Idle Network (IDLE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IDLE به واحد USD برابر است با 0.01059508 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IDLE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01059508 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IDLE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Idle Network چقدر است؟ ارزش بازار IDLE برابر است با $ 787.08K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IDLE چقدر است؟ عرضه در گردش IDLE برابر است با 74.30M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IDLE چقدر بوده است؟ IDLE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.74 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IDLE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IDLE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00144241 USD رسید. حجم معاملات IDLE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IDLE برابر است با -- USD . آیا IDLE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IDLE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IDLE مراجعه کنید.

