قیمت لحظه‌ ای Idle Network امروز برابر است با 0.01059508 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت IDLE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت IDLE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Idle Network

قیمت Idle Network (IDLE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 IDLE به USD:

$0.01059508
-4.40%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Idle Network (IDLE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:49:05 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Idle Network (IDLE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01055134
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01119484
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01055134
$ 0.01119484
$ 1.74
$ 0.00144241
+0.40%

-4.48%

-27.62%

-27.62%

قیمت لحظه‌ ای Idle Network (IDLE) برابر است با $0.01059508. در 24 ساعت گذشته، IDLE در بازه قیمتی حداقل $ 0.01055134 تا حداکثر $ 0.01119484 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته IDLE برابر با $ 1.74 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00144241 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، IDLE در یک ساعت گذشته +0.40%، در 24 ساعت گذشته -4.48% و در 7 روز گذشته -27.62% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Idle Network (IDLE)

$ 787.08K
--
$ 1.06M
74.30M
100,000,000.0
ارزش بازار فعلی Idle Network برابر است با $ 787.08K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IDLE برابر است با 74.30M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.06M است.

تاریخچه قیمت Idle Network (IDLE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Idle Network به USD به میزان $ -0.00049798649222133 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Idle Network به USD به میزان $ -0.0064374349 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Idle Network به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Idle Network به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00049798649222133-4.48%
30 روز$ -0.0064374349-60.75%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Idle NetworkIDLE چیست

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Idle Network (IDLE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Idle Network (USD)

ارزش Idle Network (IDLE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Idle Network (IDLE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Idle Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Idle Network را بررسی کنید!

IDLE به ارزهای محلی

توکنومیکس Idle Network (IDLE)

درک، توکنومیکس Idle Network (IDLE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده IDLE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Idle Network (IDLE)

امروز Idle Network (IDLE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای IDLE به واحد USD برابر است با 0.01059508 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی IDLE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی IDLE نسبت به USD برابر است با $ 0.01059508. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Idle Network چقدر است؟
ارزش بازار IDLE برابر است با $ 787.08K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش IDLE چقدر است؟
عرضه در گردش IDLE برابر است با 74.30M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت IDLE چقدر بوده است؟
IDLE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.74 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت IDLE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
IDLE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00144241 USD رسید.
حجم معاملات IDLE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IDLE برابر است با -- USD.
آیا IDLE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد IDLE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IDLE مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Idle Network (IDLE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

