Ice LandICELAND چیست

Ice Land is the alter ego of Landwolf, one of the characters in Matt Furie's "Boy's Club" comic series. For those unfamiliar with the "Boy's Club" comic series, it is a comic created by legendary artist Matt Furie, who is known for being the creator and founder of the most famous meme of all, Pepe. Pepe is one of 4 main characters in the comic along with Landwolf, Brett, and Andy. In the book, he created an alter ego persona for each of the main characters, and Ice Land is the alter ego of Landwolf. Ice Land is the alter ego of Landwolf, one of the characters in Matt Furie's "Boy's Club" comic series. For those unfamiliar with the "Boy's Club" comic series, it is a comic created by legendary artist Matt Furie, who is known for being the creator and founder of the most famous meme of all, Pepe. Pepe is one of 4 main characters in the comic along with Landwolf, Brett, and Andy. In the book, he created an alter ego persona for each of the main characters, and Ice Land is the alter ego of Landwolf.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Ice Land (ICELAND) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ice Land (USD)

ارزش Ice Land (ICELAND) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ice Land (ICELAND) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ice Land را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ice Land را بررسی کنید!

ICELAND به ارزهای محلی

توکنومیکس Ice Land (ICELAND)

درک، توکنومیکس Ice Land (ICELAND) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ICELAND بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ice Land (ICELAND) امروز Ice Land (ICELAND) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ICELAND به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ICELAND نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ICELAND نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ice Land چقدر است؟ ارزش بازار ICELAND برابر است با $ 238.99K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ICELAND چقدر است؟ عرضه در گردش ICELAND برابر است با 420.69T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ICELAND چقدر بوده است؟ ICELAND به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ICELAND در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ICELAND به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ICELAND چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ICELAND برابر است با -- USD . آیا ICELAND در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ICELAND در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ICELAND مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ice Land (ICELAND)