Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth. Hold_Sloth is a meme-based project on the BNB Chain that embraces patience and rest as core values in crypto. It features a sloth character wearing a golden “$ZZZ” necklace, symbolizing slow, steady building. The project promotes a calm, long-term approach to market cycles and grows through memes, visual storytelling, and strong community culture focused on consistency, simplicity, and resilience. Recently, the project burned over 56M tokens and locked 100M tokens for future growth.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hold Sloth (ZZZ) امروز Hold Sloth (ZZZ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZZZ به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZZZ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZZZ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Hold Sloth چقدر است؟ ارزش بازار ZZZ برابر است با $ 8.52K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZZZ چقدر است؟ عرضه در گردش ZZZ برابر است با 843.15M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZZZ چقدر بوده است؟ ZZZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZZZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZZZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ZZZ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZZZ برابر است با -- USD . آیا ZZZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZZZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZZZ مراجعه کنید.

